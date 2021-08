Sassari, nuova pediatra: orari e info

SASSARI – È stata nominata una nuova pediatra con incarico definitivo per l’ambito di Sassari: la dottoressa Maria Antonietta Cuccureddu prende servizio a partire da venerdì 10 settembre nello studio di via Carlo Felice n.42. Gli orari di ricevimento sono i seguenti: lunedì ore 9-11:30; martedì ore 10:30-13; mercoledì ore 15:30-18:30; giovedì ore 10:30-13; venerdì ore 9-11:30. Il recapito telefonico è 371/5864216.

La sua nomina segue di pochi giorni quella della pediatra Cinzia Anna Deiana che, a partire da giovedì 2 settembre, prende servizio con incarico definitivo nell’ambito di Sassari con ambulatorio in via Perantoni Satta.

La scelta di una delle due nuove pediatre (dottoressa Cinzia Anna Deiana e dottoressa Maria Antonietta Cuccureddu) è fortemente consigliata:

ai genitori dei piccoli assistiti che al momento si trovassero privi dell’assistenza pediatrica;

ai genitori dei piccoli assistiti che volessero cambiare, liberamente e volontariamente, il proprio pediatra di libera scelta;

ai genitori dei bambini assistiti temporaneamente fino al 31 agosto 2021 dai pediatri dottoressa Giovanna Desole, dottoressa Anna Maria Dore e dottor Leonardo Murgia.

Per quest’ultimo punto, il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Sassari chiarisce e precisa che i pediatri dottoressa Giovanna Desole, dottoressa Anna Maria Dore e dottor Leonardo Murgia sono stati nominati con incarico definitivo, che proseguiranno nel loro incarico e che non sono dei pediatri provvisori. Pertanto i genitori dei bambini assistiti stabilmente dai tre medici non devono effettuare la scelta della nuova pediatra. L’invito a compiere la scelta di una delle due nuove pediatre in servizio, dottoressa Cinzia Anna Deiana e dottoressa Maria Antonietta Cuccureddu, è rivolta esclusivamente ai bambini assistiti temporaneamente e fino al 31 agosto dai pediatri dottoressa Giovanna Desole, dottoressa Anna Maria Dore e dottor Leonardo Murgia.

Come effettuate la scelta. Per effettuare la scelta di una delle due nuove pediatre (dottoressa Cinzia Anna Deiana e dottoressa Maria Antonietta Cuccureddu) è necessario scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sceltapediatra.sausassari@atssardegna.it. Nella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo della pediatra scelta; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Gli allegati devono essere in unico file ed in formato PDF.

Il riscontro sarà fornito per e-mail dall’ufficio competente al momento dell’iscrizione del piccolo assistito nella lista di una delle due nuove pediatre. Le richieste saranno evase secondo l’ordine cronologico di ricezione delle e-mail.

In alternativa, nel rispetto della normativa vigente per il contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus, ci si può recare personalmente, muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore, presso uno degli uffici ex SAU del Distretto di Sassari e precisamente: Sassari: via Tempio n.5; Porto Torres: Poliambulatorio Loc. Andriolu; Castelsardo: via Colombo n. 5; Sorso: Poliambulatorio via Dessì; Nulvi: Poliambulatorio via Sassari; Perfugas: Poliambulatorio via Toti.