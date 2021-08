Sub sugli scogli salvata dalla Guardia Costiera

CAGLIARI – “Nella serata del 30 agosto la Guardia Costiera di Cagliari riceveva, per il tramite

della Sala operativa del 118, una richiesta di assistenza e recupero via mare, in località Cala Regina, a favore di un’operatrice subacquea bisognosa di assistenza e bloccata sulla scogliera. Considerato particolarmente complesso poter recuperare il subacqueo via mare attraverso l’impiego di una dipendente motovedetta S.A.R., specialmente tenuto conto della costa frastagliata e del fondale roccioso, la sala operativa del 13° M.R.S.C. di Cagliari alle ore 20:45, disponeva l’intervento del elicottero NEMO 15, appartenente alla 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu”, cosi dalla Guardia Costiera di Cagliari.

“L’elicottero, già in volo per altra attività addestrativa, raggiungeva l’area di

intervento in pochi minuti e dopo una breve ricerca individuava il punto esatto in cui si

trovava la persona. Dall’elicottero, veniva rilasciato in zona l’operatore aerosoccorritore di bordo, il quale raggiungeva prontamente la mal capitata e procedeva al recupero in sicurezza

a bordo. Il mezzo aereo faceva rientro presso l’aeroporto di Elmas dove il subacqueo

veniva affidato alle cure mediche del personale del 118 e successivamente trasferito

presso locale nosocomio. Le operazioni si concludevano alle ore 21.40”.