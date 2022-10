Da sterrato a piazza, passeggiata e parcheggio: gli assessori Peru e Piras |video

ALGHERO – Finalmente riqualificata una vasta porzione ricadente nell’ingresso di Alghero nella zona “Don Bosco – Mariotti”. Questa mattina “battesimo” per l’area che fungerà da piazza, passeggiata e anche parcheggio. Si proseguirà con la rotatoria sulla via XX Settembre e infine con la riqualificazione della porzione di parcheggio su via Vittorio Emanuele. L’area è strategica dal punto di vista dell’accessibilità e della viabilità urbana, adiacente a scuole e attività commerciali, era stata inspiegabilmente abbandonata a se stessa da decenni: polverosa, disordinata e indecorosa. Ecco le parole degli assessori Emiliano Piras e Antonello Peru.