Nuova area verde e parcheggi, ora si procederà con la rotatoria

ALGHERO – Consegnata questa mattina la nuova area completamente riqualificata posta in via Aldo Moro. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco per il completamento di un importante opera che restituisce agli algheresi un area dotata di 90 posti auto, spazi destinati agli stalli per il commercio su aree pubbliche, per le moto, un’edicola e spazi per la mobilità sostenibile. “Un progetto interamente predisposto e realizzato da questa amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino – costato 850.000 euro che ha visto la completa riqualificazione di uno dei più importanti ingressi della città collocata in prossimità di due scuole, la scuola media ed il liceo scientifico di Alghero. Uno sforzo compiuto con l’esclusivo impiego di imprese locali che grazie all’instancabile lavoro degli uffici dell’Assessorato alle Opere pubbliche guidato dall’Avvocato Peru e dall’Ing. Giovanni Balzano ed il supporto tecnico del Geom. Franco Cherchi, ci hanno consentito di trasformare un area sterrata, pressocchè abbandonata, in un nuova area parcheggi che abbiamo voluto impreziosire con la sistemazione di panchine, essenze arboree e un curato arredo urbano.”. L’intervento – ha precisato invece l’Assessore Peru – sarà completato con la realizzazione di una rotatoria posta all’incrocio tra via XX Settembre, via Barraccu e via Aldo Moro ed un secondo lotto che prevede un area come quella che oggi abbiamo consegnato e che si affaccerà su via Vittorio Emanuele, dotata di altri 40 stalli.”. “Per la rotatoria – chiudono Mario Conoci ed Antonello Peru – attendiamo solo di definire l’accordo con la Provincia di Sassari per il passaggio di una parte dell’area sulla quale verrà realizzata l’importante opera viaria.”.