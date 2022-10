Formula Kite protagonista al Poetto con il Campionato del Mondo

CAGLIARI – Cagliari si appresta ad essere un prestigioso banco di prova in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 per la Formula Kite che proprio nelle acque del Golfo degli Angeli disputerà il suo Campionato del Mondo a partire da domani, martedì 11 e fino a domenica 16 ottobre 2022. A darsi battaglia davanti al campo base allestito alla sesta fermata del Poetto, saranno centocinquanta atleti provenienti da quarantaquattro Paesi sparsi per tutto il Mondo.

Il tutto nell’ambito dell’evento “Sardinia Grand Slam” organizzato da GLE Sport che ha ricevuto, tra gli altri, anche il patrocinio del Comune di Cagliari a confermare come l’attenzione dell’amministrazione comunale sia sempre molto alta per tutti gli sport. Con un occhio di riguardo a quelli legati alla vela, considerato che lo scenario cagliaritano offre un ottimo campo di regata per varie discipline, a cominciare dal kitesurf. Che proprio nel capoluogo sardo farà le prove generali prima di essere inserito, per la prima volta, tra le discipline olimpiche.

A confermare l’impegno del Comune i due Assessori, Fioremma Landucci e Alessandro Guarracino, rispettivamente allo Sport e alle Politiche del Mare che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Siamo molto soddisfatti – il pensiero dell’Assessora Landucci – della scelta di Cagliari perché credo che questa location abbia pochi rivali per ospitare il Campionato del Mondo. Lo sport, tutto lo sport, ma in particolare le attività che si svolgono sul mare, sono importanti per una città come Cagliari. E penso soprattutto ai giovani per i quali lo sport può avere anche un valore terapeutico. Se tutti facessero sport, forse avremmo situazioni meno difficili da gestire in una certa fascia d’età”. Lettura positiva anche per l’Assessore Guarracino. “Ospitare una manifestazione di questo tipo è la conferma di come si possano esaltare la bellezza del mare e di tutto ciò che caratterizza la città di Cagliari. Possiamo mettere in vetrina, grazie alle discipline legate alla vela, non solo l’aspetto sportivo ma anche le caratteristiche geografiche, turistiche e ambientali della nostra città”.

Presenti all’incontro con la stampa anche Mauro Contini per l’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna, il Presidente IKA Mirco Babini, Gian Domenico Nieddu che con la sua GLE Sport ha curato l’organizzazione della competizione e l’atleta Lorenzo Boschetti, attualmente numero 3 al Mondo nella disciplina.

Questo il programma delle gare:

Lunedì 10 Ottobre:

ore 08:00-13:00: Verifica attrezzature (Stazze)

ore 14:00: Prove di Gara

ore 15:00-18:00: Verifica attrezzature (Stazze)

ore 08:00-18:00: Foto profilo Atleti

ore 19.00: Pasta Party di benvenuto per atleti e coach

ore 20:00: Riunione tecnica

Martedì 11 – Sabato 15 Ottobre:

ore 12:00: Partenza Regate

Domenica 16 Ottobre:

ore 12:00: Regate Finali e Medal Race

ore 17.00: Premiazione e Cerimonia Finale