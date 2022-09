Voto: Noi Moderati a Porto Torres con Peru, Mulas e Deriu

ALGHERO – Continuano gli incontri dell’aggregazione politica di centro “Noi Moderati” per promuovere i propri candidati nel territorio di Alghero e Sassari. In particolare l’avvocato Salatore Deriu candidato al Senato proprio per “Noi Moderati” che ieri ha visto la presentazione a Porto Torres. Alla presenza di numerose persone sono intervenuti il leader centrista e coordinatore di Sardegna al Centro Antonello Peru, il capogruppo dell’Udc di Alghero Christian Mulas, la coordinatrice di Porto Torres al Centro, il sindaco di Sorso Demelas e il candidato Deriu. E’ stato sottolineato come la moderazione di questa compagine politica è finalizzata a portare a casa i risultati e alla moderazione nei rapporti per raggiungere gli obbiettivi, ma c’è una spinta rivoluzionaria nel dire basta a soprusi con anche la volontà di attuare ogni possibile azione per fare il bene del territorio.