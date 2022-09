Porto di Alghero, Yacht Club: sabato il varo dello storico gozzo “Anna”

ALGHERO – Sabato 17 sarà una giornata importante per lo Yacht Club Alghero. Alle ore 11.00, nello scivolo che porta direttamente nelle acque del porto (a fianco alla gru del pontile dello YCA) si terrà il varo ufficiale del gozzo “Anna” del 1973 di vela latina costruito dal Maestro d’ascia Piero Caria per l’Artista Elio Pulli. La vela latina affascina con i suoi antichi gozzi e sta di nuovo prendendo piede con tanti e prestigiosi appuntamenti. Così come gli altri club isolani e non, anche lo Yacht Club Alghero ha deciso di avere un gozzo tutto suo per poter partecipare ai vari appuntamenti. Il varo di “Anna” vedrà la presenza, oltre che del Direttivo del Club algherese anche di rappresentanti delle istituzioni. Appuntamento al Porto di Alghero, sabato 11 Settembre h. 11.00