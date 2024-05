Voto, agenda fitta: presentazione Lega. Incontri per Borlotti e Piccone

ALGHERO – Giovedì 23 maggio alle ore 19,00 presso la Sala Conferenze del Polisoccorso Alghero di Via Liguria 14 terrà la presentazione dei candidati alla carica di consigliere comunale della Lega Salvini Sardegna alla presenza di Marco Tedde, candidato a Sindaco della Coalizione di Centro Destra. “La Lega è partita un mese prima con i suoi manifesti che promuovevano una campagna di sensibilizzazione sui problemi principali che interessano da vicino la nostra città”, cosi Monica Chessa coordinatrice cittadina della Lega.

Sempre oggi doppio appuntamento per Progetto Alghero a sostegno di Raimondo Cacciotto: alle 18 Umberto Borlotti con altri esperti del settore parla di trasporto aereo e turismo nella sede della coalizione in via XX settembre 140. Mentre alle 18.30 la candidata nella lista dei 5 Stelle, in quota Progressisti, Giusy Piccone incontra gli elettori con l’assessore regionale all’agricoltura Gianfranco Satta nella sede dei 5s in via XX settembre 244.