Voto, Gasparri ad Alghero a sostegno di Tedde. Attesa per Conte e Renzi per Cacciotto

ALGHERO – Il senatore Maurizio Gasparri incontrerà la stampa Venerdì’ 24 maggio alle ore 10:30 nella Sala Mimosa all’Hotel Catalunya. “Il presidente del gruppo Forza Italia in Senato arriverà in città per sostenere il candidato Sindaco della Coalizione di Centrodestra liberale, sardista e civica. La conferenza stampa sarà incentrata sul futuro della città di Alghero e sul progetto di rinascita del candidato sindaco”, cosi fa Fi. Intanto nel weekend e inizio prossima settimana ci saranno altri arrivi nel centro catalano tra cui sono previsti gli ex-presidenti del consiglio Conte e Renzi entrambi a sostenere Raimondo Cacciotto.