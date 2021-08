“Viabilità e cantieri, è ancora caos: non ci ascoltano”

ALGHERO – “Avevamo chiesto una tregua sui lavori in corso, bloccare i cantieri almeno per il mese di agosto, ma a quanto sembra a Porta Terra si è troppo impegnati a trovare una soluzione alla grana DiGangi-Delogu per preoccuparsi di cittadini e turisti intrappolati nel traffico. Si continua così nella politica di aprire cantieri senza preavviso, senza supervisione e senza una pianificazione”. Cosi i consiglieri di opposizione dell’area Civica di Centro, Centrosinistra e Partito Democratico che intervengono sulla situazione della viabilità e dell’organizzazione dei lavori pubblici e altri interventi.

“Ci sono ampie zone della città con le strade chiuse senza alcuna logica, senza una chiara via alternativa e una segnaletica che la indichi. Pensate, ad esempio, cosa può succedere a un turista che in questi giorni debba raggiungere un qualunque punto nel labirinto della Pivarada, da cui neppure Teseo riuscirebbe a uscire vivo.

Riformuliamo dunque la richiesta all’Amministrazione, perché abbia la pietà di bloccare i cantieri almeno per questo mese per ripartire poi a settembre con un piano che abbia un minimo di senso.