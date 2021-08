Fondazione: agosto si apre con Buffa e Nick the Nightfly

ALGHERO – Finalmente Alghero. Il programma predisposto dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione Comunale inaugura la prima settimana del mese più caldo dell’anno con lo spettacolo “Italia Mundial” di e con Federico Buffa, questa sera – lunedì 2 agosto – sul palco del Quarter a cura della Cedac (ore 21). Martedì 3 agosto l’atteso live di Nick The Nightfly & Friends. “Ri-Jazz”, questo il titolo del concerto che dalle 21.30 vedrà Nick The Nightly alla voce, Massimo Carboni al sax, Emanuele Dau tromba, Mariano Tedde piano, Salvatore Maltana contrabbasso e Massimo Russino ba­tteria per la nuova data di JazzAlguer. Mercoledì 4 agosto, alle ore 19, nel giardino del Museo del Corallo, si terrà la presentazione di Racconti algheresi 1° Vol, ristampa del libro di Michele Chessa. Appuntamento a cura dell’Obra Cultural con Carlo Sechi e Pierluigi Alvau. Giovedì 5 agosto, alle ore 21, presso la Cattedrale di Santa Maria, concerto del duo pianistico di musica classica Olesya Romanko e Roberto Piana, a cura del Centro Studi Saser nell’ambito del Festival Melos. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/.