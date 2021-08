Alghero, riapre il Ponte Serra

ALGHERO – Verso l’ultimazione dei lavori sul Ponte Serra, l’Amministrazione incontra l’impresa e i tecnici per programmare la riapertura al transito sulla struttura oggetto di opere di ristrutturazione. Oggi a Porta Terra, presente con il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore Antonello Peru, il dirigente del settore Lavori Pubblici Gianni Balzano e il Comandante della Polizia Locale Carmelo Pais, si è stabilito con la direzione dei lavori che dal prossimo venerdì 6 agosto, a partire dalle 17:00, il traffico sul ponte sarà riaperto ai veicoli e, con corsia separata, a pedoni e biciclette. L’apertura a senso unico alternato, con apposita segnaletica, avrà la durata necessaria allo svolgimento delle restanti operazioni da ultimare nella parte inferiore del ponte, presumibilmente tutto il mese di agosto.

Resteranno poi da eseguire i lavori finali di pavimentazione e asfalto sul ponte, occorrenza che necessiterà di una chiusura al traffico solo temporanea per il tempo minimo necessario. In questi giorni, fino a venerdì, l’impresa esecutrice delle opere procederà a liberare una parte dell’area di cantiere per delimitare la corsia di transito. Tutti i pilastri della struttura sono stati completamente ricostruiti, i lavori strutturali completati, resta ormai poco alla chiusura finale dei lavori. A brevissimo si consegnerà alla città un’opera fondamentale per la viabilità del territorio, un ponte totalmente ristrutturato dopo tanta attesa.