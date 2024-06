ALGHERO – In data 12-14 luglio 2024, il Marine Club Alghero e l’Associació Vela Llatina

l’Alguer organizzeranno nella nostra città il VI Trofeo Città di Alghero e la Iª

Trobada de Vela Llatina de l’Alguer, una manifestazione storica, culturale e

sportiva (con spettacoli, dibattiti, prova ed esibizione in mare, ecc.), presso

Banchina Sanità (porto di Alghero).

La Trobada de Vela Llatina de l’Alguer sarà un evento di gemellaggio tra la

tradizione della vela latina di Alghero e quella dei Paesi Catalani. In questa

prima edizione è prevista la partecipazione di 10 imbarcazioni ed equipaggi

provenienti dalla Catalogna, Valencia, dalle Isole Baleari e dalla Catalogna del

Nord. È prevista anche la presenza di nomi illustri della vela latina, come

Vicente García-Delgado (autore del più importante libro sulla vela latina che

esista nel Mediterraneo), e persone provenienti da varie associazioni dei Paesi

Catalani.

Il Trofeo Città di Alghero è un evento velico cittadino organizzato da anni dal

Marine Club Alghero e dall'Associació Vela Llatina l'Alguer, che quest’anno

si disputerà il 14 luglio. Questa edizione, la sesta, avrà due categorie:

veleggiata e passeggiata, per poter offrire l'esperienza a tutti i tipi di barche ed

equipaggi di vela latina, e affinché tutti possano godersi una giornata in mare e

festeggiare questa forma di navigazione tipicamente mediterranea. È prevista la

partecipazione di almeno 20 imbarcazioni provenienti dai Paesi Catalani, da

Alghero e da altri porti sardi.

In totale, è prevista la presenza di 100 persone (equipaggi ed accompagnatori)

dai Paesi Catalani e alcune centinaia di persone da Alghero e dalla Sardegna.

Durante la manifestazione, le imbarcazioni saranno ormeggiate in Banchina

Sanità, offrendo così uno spettacolo di cui potranno godere tutti i cittadini e i

visitatori.

L'evento avrà collaborazione dal Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il

Consorzio del Porto di Alghero, Acquatica e varie associazioni nautiche della

città.