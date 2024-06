Distretto Rurale, prima riunione operativa: al vaglio diversi progetti

ALGHERO – Prima riunione del Consiglio direttivo della Fondazione Distretto Rurale di Alghero alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto. Presieduta da Mario Conoci, durante l’incontro svoltosi a Porta Terra, si sono esaminati e si è discusso dei diversi progetti in fase di realizzazione, l’impegno nell’intercettare risorse ed il lavoro portato avanti per strutturare un’adeguata organizzazione interna. Sono numerose le opportunità da cogliere – ha sottolineato il sindaco Cacciotto nel salutare e ringraziare tutti i componenti dell’agenzia, ad iniziare dal sindaco di Olmedo, Toni Faedda, il segretario Vanni Martinez e tutti i partecipanti – garantendo continuità amministrativa e il massimo supporto alle numerose attività. “Un lavoro che sarà tanto più produttivo ed efficace, quanto più si riuscirà ad operare insieme con la massima sinergia, nel tentativo di fare gioco di squadra tra amministrazioni e aziende private, con l’obiettivo di raggiungere i risultati più efficaci per lo sviluppo del territorio ed il supporto all’economia agricola e turistica locale”. Il Consiglio direttivo ha formalmente adottato il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio 2023 e preso atto del contributo della Regione Sardegna, di cui alla Deliberazione G.R. del 22 dicembre 2023, n. 46/14.