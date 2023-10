Verso le elezioni, Festa della Genta: la Lega di Pais riparte da Fertilia

ALGHERO – Sabato 28 ottobre, dalle ore 19,00 a Fertilia si terrà la festa regionale della Lega Salvini Sardegna, presso il sagrato della chiesa di San Marco, piazza Venezia Giulia, saranno presenti esponenti regionali e nazionali del partito, il tutto capitanato dal Presidente del Consiglio Regionale Miche Pais, coordinatore regionale leghista.

È il momento di esserci e poter contare sulla partecipazione delle persone che ancora credono negli ideali basati sul principio di diritto dei cittadini, sulla tutela e valorizzazione delle azioni rivolte al raggiungimento di una società ideale basata sull’equità e sull’equilibrio del benessere popolare. Tutti abbiamo delle necessità e dei bisogni ed è compito della politica generare soluzioni praticabili che portino a risultati utili ad una crescita mirata al riscatto generazionale. Siamo convinti che questo momento storico sia deputato alla riqualificazione del significato di impegno politico e che sia ancor più vivo l’interesse in ognuno di noi per le azioni virtuose,

figlie di un nuovo percorso di liceità, onestà e coerenza. Invitiamo tutti i cittadini ad una partecipazione numerosa per questa giornata dedicata alla condivisione e all’inclusione, sarà la Festa della Gente, siamo pronti ad accogliere tutti in un contesto armonioso e carico di quell’entusiasmo necessario al giusto rilancio emotivo che ci prepari ai prossimi appuntamenti elettorali, momenti importanti all’insegna della libertà. Essere leghisti sardi significa sentirsi forti nell’ affrontare con vigore ed impegno ogni difficoltà che ogni giorno ci si presenta davanti e uniti nella perseveranza di voler raggiungere insieme una stabilità su tutti i fronti sociali così da essere consapevoli di aver agito per il bene della Sardegna e per un futuro solido e dignitoso dei suoi figli. Più forte è la Lega più viva è la Sardegna.