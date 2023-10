Istituto Zooprofilattico di Sassari, nominare subito il Cda

SASSARI – “Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari non è stato ancora rinnovato e questo fatto sta creando non pochi problemi nella gestione dell’ente – lo scrive in una nota il consigliere regionale di Sardegna al Centro 20 venti Antonello Peru che chiede l’immediato rinnovo del CDA, considerato che è scaduto oramai dal 31 agosto anche il termine della vacatio.

“Sono già quasi due i mesi trascorsi senza il consiglio di amministrazione – scrive Peru – ed è evidente che questo comporti l’impossibilità di assumere atti e decisioni di fondamentale importanza per l’Istituto. A breve, entro il 15 di novembre, dovrà anche essere approvato il bilancio di previsione e senza il CDA si rischia di farlo slittare con tutto ciò che questo comporta.

Chiedo dunque – conclude il consigliere di Sardegna al Centro 20 venti – che nel più breve tempo possibile si proceda con il rinnovo del consiglio di amministrazione evitando così ulteriori disagi nella gestione dello Zooprofilattico.”