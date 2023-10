Nuovi alloggi popolari ad Alghero: lavori spediti

ALGHERO – Proseguono spediti i lavori per la realizzazione di due nuove palazzine da destinare a residenze di edilizia popolare nel quartiere di Caragol. Un iter particolarmente lungo e articolato quello seguito da Area, l’Agenzia regionale per l’Emergenza Abitativa, che grazie all’attenta e continua collaborazione con l’Amministrazione comunale ha portato allo sblocco delle procedure, la definizione dell’appalto e l’avvio delle opere, la cui conclusione è prevista per dicembre 2024. “Una risposta chiara e concreta, con venti nuovi appartamenti che nei prossimi mesi vedranno la luce, alle esigenze pressanti presenti oggi in città” ha sottolineato questa mattina il sindaco Mario Conoci, in occasione del sopralluogo svolto nel quartiere residenziale all’ingresso della città. Con lui l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, il responsabile del cantiere e dell’impresa Ing. Due Società Cooperativa che esegue l’intervento. “L’impegno non finisce qua – precisa Piras – si sta lavorando celermente sul progetto di Carrabuffas in cui sono previsti ulteriori alloggi, così come sono pressanti le richieste ad Area, affinché si prosegua negli interventi di manutenzione sul patrimonio residenziale pubblico”.