Ad Alghero arriva “La Corrida”

ALGHERO – Manca pochissimo all’evento più divertente dell’ultima parte del 2023: La Corrida di Alghero! Musica, cabaret, ballo e recitazione si incrociano a colpi di…..ironia, talento e divertimento per una serata all’insegna del relax! Durante la serata verranno estratti i premi messi in palio con la lotteria benefica (A proposito…siete ancora in tempo per prenotare i vostri biglietti!!!) il cui ricavato andrà all’associazione Pensiero Felice che da anni si occupa di creare un supporto, un sostegno e una collaborazione con e per i diversamente abili e le loro famiglie.

Gli obiettivi dell’associazione:

Promuovere e sostenere iniziative a favore di persone diversamente abili; Essere interlocutrice per i loro problemi; Sensibilizzare l’opinione pubblica; Sostenere le loro famiglie; Attivare servizi e strutture che abbiano come finalità quella di garantire il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata. Migliorare la loro integrazione sociale intesa come mescolanza, rumore, danza, empatia e quanto altro favorisca lo scambio e la collaborazione. La serata è possibile grazie all’indispensabile supporto dei nostri partner sponsor e l’organizzazione di Meet Sardinya. E’ possibile acquistare i biglietti della lotteria di beneficenza presso l’agenzia Gianfranco Urgias in via XX Settembre 164.