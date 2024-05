Verso il voto, parla Zicconi: sport, nuovi hotel e formazione | video

ALGHERO – Tra i candidati alle imminenti elezioni comunali, si nota il ritorno di Lorenzo Zicconi. Già consigliere nel 1990, è presente adesso nella lista di Forza Italia a sostegno di Marco Tedde con cui lo lega, anche, un rapporto pluriennale di amicizia. Visto il “ritorno in campo” del leader azzurro, non poteva non esserci anche la disponibilità a garantire massimo sostegno anche da parte di Zicconi che abbiamo sentito in questi giorni. Ad Algheronews ha spiegato i motivi di questa ricandidatura e poi ha individuato quelle che sono le sue priorità connesse agli spazi ed eventi sportivi, nuove strutture ricettive e alla formazione delle nuove generazioni.

LE PAROLE DI LORENZO ZICCONI

https://www.youtube.com/watch?v=sbSxPxy60jk