Vento sferzante su Alghero, cade un palo della luce al Balaguer

ALGHERO – Il forte vento di questi giorni ha causato alcuni danni. Come già detto negli scorsi giorni, ci sono stati dei grossi rami che sono caduti sulle strade del territorio. In particolare (come da foto allegata), in questo caso, nella così detta “bretella del Calich” dove si sono registrati degli ostacoli riguardo il transito dei veicoli.

Questa mattina ulteriore problema con intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Alghero. Intorno alle 9.00 gli uomini del comando di via Napoli sono dovuti intervenire nel colle del Balaguer dove nel tratto di marciapiede che conduce all’anfiteatro è caduto un palo della luce. Nessun problema per le persone, ma l’area è stata delimitata e messa in sicurezza col nastro bianco e rosso. Un’area che, a prescindere da questo episodio, necessita un’importante riqualificazione.