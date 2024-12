Cagliari, transizione digitale: avanti verso la modernizzazione dei servizi comunali

CAGLIARI – Impegnato nella promozione della transizione digitale, il Comune di Cagliari continua a rafforzare il processo di informatizzazione dei propri servizi. A partire da gennaio 2025, alcune procedure amministrative, finora gestite con modalità tradizionali, saranno completamente digitalizzate per semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi da parte delle cittadine, dei cittadini e degli operatori interessati.

Nello specifico, saranno informatizzate le seguenti procedure: Richiesta autorizzazione lavori posteggi per i mercati coperti;

Richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni non calendarizzate.

Pertanto, a partire dal nuovo anno, le istanze relative a queste procedure potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale istituzionale del Comune di Cagliari. Gli utenti dovranno accedere autenticandosi con le proprie credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) o con la Cie (carta di identità elettronica). Una volta autenticati, sarà possibile compilare e inviare l’apposita modulistica in pochi semplici passaggi.

Per supportare gli utenti nella transizione al digitale, saranno resi disponibili, nelle sezioni dedicate del portale internet comunale, vademecum dettagliati che guideranno passo dopo passo nella compilazione delle istanze online.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, il Comune mette a disposizione i seguenti contatti: Direzione Mercati, nei consueti orari di apertura al pubblico o tramite email all’indirizzo di posta elettronica mercaticivici@comune.cagliari.it;

Ufficio Commercio su area pubblica, nei consueti orari di apertura al pubblico o tramite via email all’indirizzo di posta elettronica produttive@comune.cagliari.it.

L’introduzione di queste nuove modalità rappresenta un ulteriore passo avanti verso la modernizzazione dei servizi comunali, nella semplificazione e nell’efficienza amministrativa, in linea con le esigenze di un contesto sempre più orientato alla digitalizzazione.