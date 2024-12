RAPINA AD ALGHERO, derubato il distributore Eni

ALGHERO – In attesa delle conferme ufficiali dagli organi di polizia, e’ emersa in queste ore la notizia dell’avvenuta rapina, intorno alle 7.30, del distributore di benzina Eni.

L’attività davanti all’ex stadio Mariotti e’ stata presa di mira da tre persone: due incappucciati. Armati di coltello hanno chiesto al personale presente di dargli tutto il denaro, pare diverse migliaia di euro,

Nessuno sarebbe rimasto ferito. Subito dopo la chiamata alle forze dell’ordine con una persona che è sta fermata, ma pare non sia coinvolta nell’episodio criminoso. Ovviamente sono stati attivati diversi controlli per raggiungere e arrestare i tre rapinatori. Un episodio che non può non preoccupare.