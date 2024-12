Albero caduto in via Matteotti, intervento della Polizia Municipale

ALGHERO – “Questa mattina, un enorme tronco di albero di olivo si è spezzato all’interno del parco di via Matteotti, creando una situazione di potenziale pericolo per i passanti. L’albero, a causa delle dimensioni e della posizione, avrebbe potuto colpire chi stava transitando in quella zona, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Immediatamente dopo aver appreso dell’accaduto, il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Christian Mulas del Presidente], ha prontamente contattato il Comandante della Polizia Municipale per segnalare l’incidente e garantire un intervento tempestivo. In breve tempo, è stato organizzato il rimozione del tronco e messa in sicurezza l’area, per prevenire ulteriori rischi.

Il Presidente Mulas ha sottolineato l’importanza di monitorare costantemente il verde pubblico per evitare che simili situazioni possano ripetersi, assicurando la sicurezza dei cittadini e la cura dell’ambiente. L’amministrazione comunale continuerà a vigilare sulla manutenzione degli spazi pubblici per garantire la sicurezza della collettività”.

Christian Mulas

Presidente della commissione consiliare Ambiente