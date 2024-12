Mercato Primo Pescato, incontro operatori: obiettivo rilancio

ALGHERO – Migliorare il servizio, potenziare il decoro, rilanciare il supporto e la collaborazione con le imprese, mettere in campo adeguati controlli per raggiungere standard più elevati di qualità e sicurezza. È il proposito reciprocamente concordato tra Amministrazione e pescatori che operano nel Mercato del Primo Pescato nel corso dell’incontro svoltosi venerdì a Porta Terra. La riunione con i 12 operatori della piccola pesca si è svolta alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto con l’Assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras, con il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, i Presidenti delle Commissioni Ambiente e Igiene Sanità, Cristian Mulas, e Sviluppo Economico e Pescato, Giampiero Occhioni, il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Masala e rappresentanti dell’ASL del Servizio Igiene Sanitario di Sassari.

La recente riapertura della struttura sulla Banchina Millelire, dopo la chiusura per tre giorni per gli interventi di miglioramento delle condizioni igieniche e strutturali necessari a seguito al sopralluogo della ASL e agli episodi di risalita di liquami dalle condotte di scarico, è stata l’occasione così come assicurato dal Sindaco Raimondo Cacciotto “per fare il punto della situazione e invertire il senso di marcia e valorizzare al meglio uno dei fiori all’occhiello della città, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.” Così è stato venerdì, con tutti gli operatori riuniti al tavolo insieme all’Amministrazione. Il Sindaco ha illustrato gli interventi finora realizzati per la riapertura del mercato, ma ha voluto stabilire contestualmente la volontà di cambiare passo per il rilancio di una delle principali risorse economiche locali.

L’Assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras ha aggiunto alla soddisfazione per l’esito dell’incontro “l’impegno a dare vita ad un nuovo inizio, fatto di rispetto delle regole e di rispetto dei luoghi pubblici. Crediamo fermamente nel importanza di sostenere la pesca e siamo convinti che i mercati possano servire da rilancio all’attività del comparto. Ma se vogliamo che questo succeda – ha aggiunto – è necessario che tutte la parti svolgano con impegno il proprio ruolo”. Il Presidente della Commissione Ambiente e Igiene Sanitaria, Christian Mulas, ha mostrato di voler superare i problemi, alcuni di questi dovuti all’incuria derivata dallo scarso senso di responsabilità di questi ultimi anni. “Serve un rilancio, e l’Amministrazione, sono convinto, farà la sua parte con tutti quegli interventi necessari alla sicurezze e al controllo e al miglioramento delle condizioni generali, compresa anche una puntuale presenza di addetti al controllo e una efficace cartellonistica in grado di convogliare la clientela. Ma tutto – ha affermato – questo deve passare dal rispetto delle regole”.