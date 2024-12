“Caro Daga, la pezza e’ peggio del buco: il giudizio ai cittadini”

ALGHERO – “Abbiamo letto la replica dell’assessore Daga: pare egli non abbia bene compreso il ns. comunicato, evidentemente confondendo il titolo con il contenuto. Non abbiamo voluto contestare i titoli del programma, evidentemente frutto di un format da usare obbligatoriamente, ma non crediamo che il ministero imponga anche i contenuti, inseriti, questi, da chi ha riempito i detti moduli ministeriali. Evidentemente chi non è in grado di leggere i documenti è colui che accusa noi di non essere riusciti a farlo. La toppa è peggio del buco…

Vorremmo, senza livore e nel rispetto di tutte le posizioni e le opinioni, ci spiegasse perché nei contenuti – non nei titoli – del DUP si parla di una centrale del latte, mattatoi, turismo montano, funicolari e musei zoologici! Detto questo, nessuna incapacità a leggere i documenti né, tantomeno, l’intenzione di

sottovalutare l’intelligenza dei cittadini algheresi. Concludiamo lasciando ai cittadini ed alla loro intelligenza il compito di trarre le dovute conclusioni!”.

Giuliano Tavera, segretario Psd’Az