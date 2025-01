Vandalismo, furti e rapine: algheresi preoccupati, è allerta sociale

ALGHERO – “Proprio poco fa alle 16:15, un ragazzo sfondava la porta a vetri dell’ufficio INPS davanti agli occhi di tutti… oramai quella piazza è invasa da sbandati, ubriachi e drogati di ogni genere… ma possibile mai che ci si debba sentire così impotenti a casa propria, nella propria città?!”, cosi un residente di Alghero, nella giornata di ieri, sui social. Con tutto rispetto per i quartieri periferici, che meritano altrettanto rispetto e controllo, in questo caso siamo in pieno centro e in pieno giorno.

Rapine, furti, vandalismo. Una scia preoccupante di questo tipo non si assisteva da tempo. E tutto ciò nonostante le continue e reiterate segnalazioni di alcuni rappresentanti politici, vedi Pietro Sartore riguardo proprio Piazza dei Mercati, e numerosi articoli di stampa che, come quasi sempre in questi casi, cercano di puntare l’attenzione al fine di arrivare al peggio.

E il limite è vicino, non c’è dubbio. Del resto, come già detto, è raro vedere questi episodi alla luce del sole e nelle zone più frequentate. Da tempo l’area di Piazza dei Mercati, nonostante lo sforzo di alcuni titolari di attività per migliorare la situazione, è in mano a sbandati con anche la spaventosa presenza, ogni giorno, di siringhe utilizzate dai sempre più presenti tossicodipendenti. A questo si aggiunge la serie di rapine e furti che si stanno ripetendo quasi a cadenza fissa. Se non sono segnali allarmanti per la condizione sociale generale, poco ci manca.

Nella foto l’episodio di vandalismo avvenuto ieri in piano giorno in Piazza dei Mercati