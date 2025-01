Non c’è pace per il Consiglio Comunale di Alghero: sedute rinviate “per problemi tecnici”

ALGHERO – Non c’è pace per il Consiglio Comunale di Alghero. Oltre il “nomadismo” oramai pluriennale della massima assise locale e oltre anche la segnalazione di assenza di atti da votare, oltre mozioni e ordini del giorno (fatto che significa la necessità di maggiore attivismo di commissioni e altri organismi amministrativi e tecnici), e dopo anche la mancata presenza nelle commissioni dei verbalizzanti, adesso c’è anche il rinvio delle sedute per “problemi all’impianto audio e luci”. Per carità, tutto può accadere, ma, come ha commentato sardonicamente sui social “fatevi la medicina dell’occhio”. A prescindere da presunte macumbe, il Consiglio Comunale, al netto di imprevedibili problemi tecnici, sebbene da tempo è noto che audio e video hanno dei problemi, occorre in generale, da tutti, come emerso dalle parole di più un addetto ai lavori, più rispetto per l’Aula che accoglie le massime rappresentanze politiche cittadine.

Questa la nota del presidente del Consiglio Pirisi. “Nonostante i ripetuti tentativi da parte del tecnico audio presente in sala consiliare al qualter (de Lo Quarter ndr) non si è potuta garantire la registrazione audio e video della seduta odierna. Ragion per cui mio malgrado ho dovuto annullare la seduta e di conseguenza anche la seduta prevista per domani per problemi tecnici, la garanzia di una seduta visibile, registrata e con la possibilità di ascolto non era minimamente garantita così come previsto da regolamento. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato non prima dei 5 giorni previsti da regolamento presumibilmente agli inizi della prossima settimana”.