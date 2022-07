Vandali in azione, danneggiate le strutture ricreative nel Calich

ALGHERO – Vandali ancora in azione ad Alghero. Nella notte di mercoledi alcune persone hanno causato diversi danni alle strutture finalizzate alla visita dello stagno del Calich e all’avvistamento dell’avifauna presente nella laguna. Nello specifico sono state sfondate le strutture in legno che fungono da pavimenti negli spazi adibiti ai pic-nic con anche ulteriori danni ai “casotti” e panchine. Oramai registriamo episodi sempre più frequenti che si ripetono soprattutto nelle ore notturne quando i controlli sono minori e soprattutto ci sono meno persone in giro. “Comprendiamo gli sforzi dei vari corpi di polizia e delle forze dell’ordine, ma riteniamo che, almeno nei mesi estivi, siano necessario che si siano più uomini e mezzi e che ci sia un controllo più capillare del territorio anche con mezzi più leggeri in modo da poter controllare meglio le varie zone di Alghero, dal centro alle periferie”, commenta cosi il capogruppo dell’Udc Christian Mulas.