“Porto Torres, una città ostaggio di bande di vandali”

PORTO TORRES – “Porto Torres una città fuori controllo in ostaggio di una banda di delinquenti. Ennesimo atto di vandalismo nella notte in città. Questa volta a rimetterci l’attività, costruita con anni di sacrifici è Mariella Zidda, titolare della gastronomia del lungomare. Ancora una volta chiediamo, con la massima urgenza, la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla nostra carissima amica Mariella, tutta la nostra solidarietà”, cosi Bastianino Spanu, capogruppo del Psd’Az nel Consiglio Comunale di Porto Torres.