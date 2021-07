Uri, presentazione nuovo libro di Fois

·URU – Lunedi 5 luglio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del sagrato della Chiesa di N. S. di Paulis a Uri, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà il racconto “Anninnia Volando. Una nera favola sarda” con le illustrazioni originali di Gifo (Edizioni Nemapress 2020). Ad accompagnare l’autore con la sua chitarra e armonica sarà il musicista Quirico Solinas, che con Fois è anche l’ideatore del Concerto Poetico “Breviario per notturni campestri” anche questo, tratto da una pubblicazione per la Nemapress, e vincitore l’anno passato del Primo Premio Poesia al Premio Osilo. Il concerto a breve ripartirà con il tour dopo 17 date in tutta la Sardegna, accompagnato tra gli altri dai musicisti Paolo Zuddas, Dario e Riccardo Pinna e Manuele Costantino. Tanti misteri nel nuovo lavoro di Massimiliano Fois: una pecora con le ali, un omicidio, un esorcismo, amori campestri, miracoli, maledizioni, ed un vento cattivo che scende dalle valli per sconvolgere Suentu, al centro della Sardegna. Il libro sarà presentato nella rassegna che è patrocinata dal Comune di Uri e dal Sistema Bibliotecario Coros Figulinas

Per info. Biblioteca Comunale G.M. Cherchi, tel. 079419685, uri@corosfigulinas.it