Piscine, niente lavori e abbandono |video

ALGHERO – I gruppi di Centro Sinistra X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, diffondono un nuovo video, realizzato dai consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore, “per documentare ancora una volta lo stato del cantiere della piscina comunale coperta, oramai abbandonato e dimenticato da oltre un anno, mentre i lavori per la sistemazione della piscina scoperta non sono neppure mai partiti”. E ancora, “insistiamo nel documentare questa situazione di blocco dei lavori, perché quanto sta avvenendo con i lavori delle piscine coperta e scoperta descrive in maniera chiara ed esplicita l’immobilismo dell’Amministrazione Conoci”, cosi Esposito e Sartore.