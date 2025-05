“Università risorsa fondamentale, auspico maggiore sinergia

ALGHERO – “L’Università è una risorsa fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra comunità. Il Dipartimento di Architettura ad Alghero, fortemente voluto e sostenuto nel tempo, rappresenta un fiore all’occhiello per la città e la cui presenza va accompagnata e sostenuta”. Così il Sindaco Raimondo Cacciotto sulla volontà di rafforzare e potenziare il rapporto con l’Università di Sassari ad Alghero.

“I rapporti e le relazioni fra l’Amministrazione e il Dipartimento di Architettura sono sempre stati all’insegna della piena disponibilità e del confronto costruttivo – afferma Raimondo Cacicotto – nella condivisione di progetti e di percorsi volti a realizzare obiettivi comuni e con questa Amministrazione lo saranno ancora di più. Auspico sempre maggiori sinergie e l’opportunità di ospitare ad Alghero anche nuovi corsi di laurea e la corretta manutenzione degli immobili pubblici affidati all’Ateneo, con questa prospettiva, non è solo un atto amministrativo, ma è un atto di attenzione per il futuro dei nostri giovani e della città stessa”.

Il Sindaco di Alghero incontrerà nei prossimi giorni il Magnifico Rettore Gavino Mariotti, “con il quale – spiega – faremo chiarezza su tutti gli aspetti contrattuali e gestionali e valuteremo e condivideremo un piano di azione che miri ad un maggiore investimento complessivo in termini di presenza dell’Università ad Alghero e anche in ordine alla manutenzione degli edifici che ospitano il dipartimento confidando, inoltre, su una maggiore e crescente attenzione da parte delle Istituzioni regionali anche sul piano economico e della dotazione finanziaria per fare fronte alla ottimale gestione degli immobili pubblici”. Il primo cittadino è certo che il rapporto con l’Università di Sassari nella figura del rettore Gavino Mariotti e del direttore Professor Turco “possa continuare a produrre soluzioni condivise e che la collaborazione istituzionale sia la via giusta per valorizzare a pieno questa preziosa presenza”.