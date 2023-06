“Una sera nel borgo”, presentazione libro “Sabbie” di Gianni Caria

ALGHERO – Due persone diverse tra loro, unite solo dal fatto di percorrere avanti e indietro la stessa spiaggia, per lavoro. Ma l’apparenza, si dice, inganna. Pape e Lu, i protagonisti della storia, hanno tanto da condividere. Pape, nato e cresciuto in Senegal in un quartiere povero della grande città. Si era arruolato nelle Guardie presidenziali per dare un’istruzione di alto livello alla sorellina Binette e ormai da anni in Italia come ambulante. Lu è nata in Vietnam, è diventata Lucia Enrica: cittadina italiana grazie a un’adozione internazionale. Adesso è studentessa universitaria in crisi di identità e incapace di trovare un suo posto nel mondo. Si spaccia per cinese, convinta di saper effettuare massaggi rilassanti dopo aver sbirciato qualche video in rete. I segni del tragico passato di guerra del Paese d’origine che Lui porta fin nel corpo menomato e un viaggio in Vietnam con il padre adottivo le ricordano costantemente, come una condanna, da dove viene.

Quest’estratto della seconda di copertina è solo un parte del racconto di un intreccio di vite in una calda giornata estiva sulla sabbia di una spiaggia. Gianni Caria l’autore del romanzo “Sabbie” (il Maestrale – 2023) venerdì 9 giugno sarà ospite della rassegna letteraria “Una sera nel borgo” organizzata dalla biblioteca dell’Associazione Impegno Rurale di Santa Maria la Palma nei locali della Cantina Santa Maria la Palma di via Zirra, nell’omonima località del comune di Alghero.

Daniela Pinna Vistoso e Aldo Curcio presenteranno il suo ultimo romanzo alle 18,00 nello scenario del caratteristico della Cantina. Al termine della presentazione faremo un brindisi con lo scrittore. Per info scrivere a unaseranelborgo@gmail.com.

Cos’è “Una sera nel borgo”?

L’Associazione Impegno Rurale sta realizzando una serie di incontri culturali e non nella borgata di Santa Maria la Palma e dintorni. Gli appuntamenti hanno il nome di “Una sera nel borgo”.

La borgata, fin dalla sua nascita, ha sempre avuto attenzione ed interesse per gli eventi culturali di ogni genere. Ne è chiara dimostrazione la stessa struttura urbanistica con spazi nati proprio a tale scopo, anche se poi abbandonati (ex-cinema, sala da ballo) e spazi recuperati dai residenti associati tra loro (ex scuola media). Lo spirito di comunità e condivisione ha da sempre caratterizzato S.M. la Palma ed i suoi abitanti.

Proprio da queste esperienze pregresse nasce la necessità, anche oggi, di rendere fruibili alcuni siti presenti nella borgata, al fini di creare dei momenti d’incontro quali: rassegne letterarie, momenti musicali,

laboratori ludico-culturali, attività sportive, coinvolgendo chi sul territorio svolge attività formativa (scuole), attività industriali e commerciali (cantine, agriturismi etc), attività di culto (parrocchia).

Per la realizzazione di questo programma sarà necessario strutturare un gruppo di lavoro che si occupi della direzione artistica, della comunicazione e dei rapporti con le strutture che verranno coinvolte nell’iniziativa. “Una sera nel borgo” si propone di far rinascere Santa Maria La Palma come luogo di incontro tra culture, tradizioni e modernità per dare il giusto valore ad un territorio trascurato che merita di essere potenziato e apprezzato.