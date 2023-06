Treno a idrogeno sull’agro, incontro a Sa Segada

ALGHERO – Il Comitato di borgata Sa Segada Tanca Farrà, in riferimento al progetto preliminare della tratta ferroviaria a idrogeno che collegherà l’aeroporto di Alghero a Sassari passando per Mamuntanas, comunica che è stato organizzato un incontro a cui parteciperà l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti dell’Arst per l’illustrazione del progetto mercoledì 7 giugno alle ore 18.00 a Sa Segada presso la sede del Comitato. L’incontro è aperto e si invitano gli abitanti della zona, i comitati di borgata, i sindaci del territorio e tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi.