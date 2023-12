Ufficio di Prossimità, servizi più vicini ai cittadini: parla il sindaco Conoci

ALGHERO – Inaugurato oggi ad Alghero in via Catalogna il nuovo Ufficio di Prossimità, operativo in collaborazione tra i Comuni di Alghero, Putifigari, Romana, Villanova Monteleone, Uri, Olmedo e Monteleone Roccadoria, il Tribunale di Sassari ed il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna. Gli Uffici di prossimità nascono in seguito alla stipula dei Protocolli istituzionali tra gli Enti Locali, i Tribunali e la Regione Sardegna nell’ambito del progetto Uffici di Prossimità, promosso dal Ministero della Giustizia. Un servizio fondamentale – ha rimarcato il sindaco Mario Conoci, alla presenza dell’assessore alla programmazione della regione Sardegna Giuseppe Fasolino e del presidente del Tribunale di Sassari dr. Massimo Zaniboni – che permetterà ai cittadini di ricevere informazioni e compiere operazioni nell’ambito della volontaria giurisdizione, avvicinando sensibilmente il servizio alle reali esigenze delle comunità locali.

Il sindaco ha ringraziato tutti per il lavoro portato avanti di concerto col Centro regionale di Programmazione ed il Tribunale, nella convinzione che l’apertura del nuovo ufficio, così come avverrà con altri servizi per i quali l’Amministrazione di Alghero lavora da tempo, contribuisca ad ampliare l’offerta di servizi per gli algheresi ed i cittadini dei territori limitrofi, in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione. In allegato alcuni stralci dell’intervento del sindaco Mario Conoci.