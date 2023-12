Scontro politico, “Agli algheresi non interessano le liti, ma la soluzione dei problemi”

ALGHERO – “Per senso di responsabilità Forza Italia non partecipa alle “baruffe chiozzotte” inscenate oggi con un comunicato da alcune espressioni politiche di maggioranza. Peraltro non sempre consapevoli visto che alcuni loro esponenti ne rinnegano la paternità. Agli algheresi non interessano le liti di cortile, ma la soluzione dei loro problemi. E a questo lavora F.I. anche quando i suoi assessori non condividono provvedimenti dannosi per Alghero in quanto mirano a creare doppioni di progetti già realizzati dalla Regione. E quando il Gruppo vota assieme a forze di opposizione al fine di dare gambe alla realizzazione del sistema di videosorveglianza precedentemente votato da tutto il Consiglio Comunale.

Il tema della leadership del centrodestra cittadino è un tema risibile che mal si concilia con l’attuazione del programma elettorale e della tutela degli interessi degli algheresi. Ed è evidentemente posto da chi ha interesse a frammentare e confondere il quadro politico di maggioranza. Le leadership le decidono i voti dei cittadini e non i voti in Giunta o in Consiglio Comunale o, ancor peggio, i comunicati stampa.

Rimane fermo che per esautorare i nostri due assessori a seguito del ricorso al TAR il sindaco ha assunto un altro provvedimento motivato in modo diverso rispetto alla precedente narrazione basata sul voto del sistema di videosorveglianza in Consiglio Comunale. Ora la mancanza addebitata agli assessori è di avere espresso in Giunta riserve su un 5,2% di una variazione di bilancio – cioè 200 mila euro in una variazione di 3.800.000 euro – peraltro approntata dall’assessora Caria. E tutto questo, piaccia o non piaccia, avrà pure un significato politico. Questi sono i fatti. Il resto sono “gargarismi politici” privi di significato in un momento difficile per la comunità algherese”