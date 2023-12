Ufficio di Prossimità, “Colta importante occasione per Alghero”

ALGHERO – “Era il 2021 quando con forza chiedemmo, (note stampa alla mano), come Riformatori Sardi, che l’Amministrazione comunale si adoperasse per cogliere l’importante opportunità offerta dalla Regione per l’apertura dell’Ufficio di prossimità ad Alghero. Un ringraziamento va all’assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino e alla Giunta Comunale, per aver avviato questa importante procedura, ora conclusa.

Dopo il duro colpo della chiusura degli uffici del Giudice di Pace finalmente una buona notizia per il nostro territorio.

Con l’Ufficio di prossimità si introduce un nuovo e importante strumento di supporto ai cittadini, in particolare per le fasce più deboli, che non saranno costretti a spostarsi per raggiungere le sedi dei Tribunali ordinari. È con queste iniziative che si va concretamente incontro alle esigenze e necessità della popolazione e sono felice che anche l’Amministrazione comunale algherese non si sia lasciata sfuggire questa opportunità sulla quale, va detto, ci avevamo visto lungo”.

Alberto Bamonti

Capogruppo Riformatori Sardi Alghero