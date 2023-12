Formula Challenge, domenica la gara del campionato italiano. Si lavora per l’Europeo | video e foto

ALGHERO – “Questo è un evento importante sotto l’aspetto sportivo, perché è prova di campionato italiano, e sotto l’aspetto promozionale, su cui il comune di Alghero in questi ultimi anni, grazie anche alla stretta collaborazione con l’Aci Sassari, si è guadagnato un ruolo di primo piano nell’ospitare manifestazioni di automobilismo sportivo importanti. Il Formula Challenge Riviera del Corallo rientra proprio tra queste”.

Mario Conoci, sindaco di Alghero- così ha presentato, nella conferenza stampa svolta stamattina 6 aprile negli uffici comunali di Porta a Terra, la quinta edizione del Formula Challenge Riviera del Corallo, gara di automobilismo sportivo in programma per il prossimo fine settimana del 9-10 dicembre questa volta nella Pista del Corallo solitamente dedicata alle prove di kart.

“Alghero, tra il rally mondiale WRC Italia-Sardegna(che ritornerà in città per il 2024), la gloriosa Scala Piccada e questo Formula Challenge, stà diventando la capitale sarda e nazionale dell’automobilismo sportivo- ha continuato il primo cittadino algherese che ha concluso-“Come amministrazione abbiamo investito molto sugli eventi motoristici di alto livello in funzione della promozione del territorio e in quest’ottica rientra il nostro deciso supporto al Formula Challenge Riviera del Corallo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento dell’assessore allo sport e vicesindaco Maria Grazia Salaris :“Incontro spesso gli organizzatori del Team Alghero Corse che mi parlano con grande passione del Formula Challenge e ho ribadito loro che noi come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ospitare questa importante gara a Alghero. Siamo grati come Comune per la loro costanza nel portare avanti questo importante evento sportivo”.

Per il Team Alghero Corse, ideatore e organizzatore in collaborazione con l’Aci Sassari e il Comune di Alghero, del Formula Challenge Riviera del Corallo, tradizionale manifestazione motoristica di chiusura della stagione agonistica dell’automobilismo sportivo sardo e prova finale anche quest’anno del campionato italiano della specialità, per primo ha parlato il presidente Tore Bellu:” Siamo arrivati a questa quinta edizione del Formula Challenge Riviera del Corallo con grandi sacrifici e con tanto impegno di tutto il nostro gruppo e grazie anche alla collaborazione e all’apporto dell’Aci Sassari e del presidente Giulio Pes . Cercheremo- ha continuato il presidente Bellu-“ anche quest’anno di offrire ai numerosi appassionati degli sport motoristi sardi, che nel corso di questi anni ci hanno seguito numerosi e con grande interesse, un grande spettacolo. La gara quest’anno si svolgerà al kartodromo Riviera del Corallo vicino all’aereoporto e ci sarà accesso gratuito e le navette da Alghero per il trasporto di quanti vorranno seguire la gara. Stiamo anche trattando una possibile crescita tecnica chiedendo la validità di prova di campionato europeo”.

Sempre per il Team Alghero Corse alcuni specifici dettagli sono stati illustrati dal vicepresidente Pier Vittorio Farris :”Abbiamo dovuto, per l’indisponibilità dello spazio, spostare la manifestazione dal collaudato circuito cittadino di Piazzale della Pace al vicino kartodromo algherese. Noi in questa manifestazione ci crediamo molto e faremo l’impossibile per migliorarla costantemente e farla crescere ancora”.

Ulteriori dettagli tecnici dell’edizione 2023 del Challenge Riviera del Corallo infine sono stati dati dall’esperto direttore di gara Guido Omodei:” Sarà una gara molto interessante sotto l’aspetto tecnico e agonistico perché da questa prova uscirà il campione italiano 2023 della specialità. Si correrà”- ha continuato il direttore Omodei- “Su un circuito di 1300 metri, quindi più lungo di quello degli altri anni e più impegnativo e spettacolare. La formula ancora sarà la stessa delle scorse stagioni con inizio delle qualifiche nella mattinata di domenica e poi i vari scontri per accedere alla finale che si svolgerà nel pomeriggio . Gli iscritti sono, in attesa della chiusura ufficiale delle iscrizioni prevista per stanotte, sono già numerosi e con vari piloti di valore”.

Tutto è pronto quindi per questa edizione 2023 del Challenge Riviera del Corallo, prova di chiusura della stagione agonistica dell’automobilismo sportivo sardo e gara finale del campionato italiano in programma sabato 9 e domenica 10 dove in tanti alla guida dei loro bolidi rombanti vorranno lottare per sostituire nell’albo d’oro il vincitore 2022, e anche 2021 , Enea Carta, pilota sassarese che alla guida della Formula Gloria si è imposto nelle ultime due edizioni del Challenge Riviera del Corallo. Albo d’oro che inizia con Fabio Angioy, (primo nella prima edizione del 2018) e con Luca Tilloca vincitore nel 2019 ( mentre nel 2020 la gara non venne disputata per l’emergenza Covid 19) e prima del doppio successo nel 2021 e 2022 di Enea Carta .

Una certezza : l’edizione 2023 del Challenge Riviera del Corallo che si promette e punta a ripetere l’ottimo successo tecnico- organizzativo e di partecipazione delle scorse edizioni.