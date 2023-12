Trend casa: esterni più sicuri e sostenibili 

Nel mondo dell’edilizia per la casa stanno avvenendo grandi trasformazioni. Le novità di questo periodo, in un certo senso, sono già conosciute dato che le si stanno vivendo in tutti gli ambiti della sfera privata e pubblica. Ci si riferisce alla svolta dell’edilizia che vede in sicurezza, sostenibilità e automazione le tre chiavi su cui si fondano i trend casa di questi mesi.

A favorire questa svolta sono stati anche gli incentivi pubblici mirati a promuovere la riqualificazione e la ristrutturazione degli immobili, con particolare attenzione agli esterni.

Grazie a questi benefit le persone hanno avuto modo di sostenere i costi di ristrutturazione e tra i prodotti di punta per gli esterni ci sono state le soluzioni volte a migliorare l’efficienza energetica, come le porte da garage basculanti, le coperture termo-isolanti, i rivestimenti riconvertibili ecc. Vediamo più da vicino quali sono le soluzioni più richieste per la casa e quali sono i possibili incentivi di cui fare richiesta.

Sicurezza e automazione: sempre più case diventano smart

Le case intelligenti sono un vero e proprio must. Tra i confort che sono in grado di offrire c’è soprattutto la sicurezza, uno dei principali driver di questa tendenza. Con l’avvento della tecnologia smart, infatti, sono arrivate tante innovazioni in termini di sicurezza e comfort abitativo.

Parliamo di classici modelli basculanti, però dotati di sistemi di automazione avanzati, telecamere integrate e accessi remoti. Queste soluzioni nascono e si diffondono proprio per migliorare la sicurezza dell’abitazione, soprattutto per persone a ridotte capacità motorie o per chi vuole controllare cosa succede in casa dal proprio smartphone.

L’automazione, infatti, non si limita solo all’accesso al garage, ma può estendersi anche ai sistemi di illuminazione, al riscaldamento e al condizionamento, offrendo agli inquilini un ambiente sicuro, confortevole ma attento all’uso delle risorse energetiche.

Attenzione massima alle risorse: bollette basse, miglior confort in casa

La crescente preoccupazione per l’efficienza energetica e la sostenibilità ha spinto molte famiglie a considerare interventi di riqualificazione esterna.

I cappotti termici e le facciate esterne contribuiscono notevolmente a ridurre i consumi energetici ed è per questo che in tantissimi hanno deciso di riqualificarli con strumenti e materiali più efficienti. In aggiunta c’è stata una forte richiesta di serramenti e infissi di buona qualità, utili a potenziare l’isolamento energetico dello stabile.

Grazie agli incentivi governativi, inoltre, i proprietari di case possono beneficiare di detrazioni fiscali significative per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Queste iniziative sono volte a promuovere il miglioramento dell’uso delle risorse degli stabili residenziali e a riconvertire, dal basso, tutto il sistema di approvvigionamento nazionale. È per questo che anche porte da garage, portoni, finestre e serrande isolanti sono state tra le soluzioni più richieste di questi ultimi mesi e degli anni precedenti.

Incentivi del governo: un grande piano di miglioramento energetico

Tra le agevolazioni fiscali più significative e di maggior impatto ci sono stati il Superbonus, che offre detrazioni fino al 110% per interventi specifici su immobili residenziali, e il Bonus Casa Green, che promuove l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica.

Ci sarebbero da menzionare anche l’ecobonus per interventi di contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti, le detrazioni per la ristrutturazione e la riqualificazione, così come i bonus specifici per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tutti questi incentivi, in definitiva, nascono per sostenere le persone nell’avvio e nell’esecuzione dei lavori e permettono anche alle aziende di facilitare le transazioni e portare a compimento i cantieri.