Ufficio di Prossimità ad Alghero, avviata l’attività

ALGHERO – Al via da questa mattina l’attività del nuovo Ufficio di Prossimità di Alghero, allestito al piano terra presso i Servizi Demografici del Comune, con accesso dalla Via Catalogna n. 52/a ed inaugurato lo scorso dicembre alla presenza del presidente del Tribunale di Sassari dr. Massimo Zaniboni. Servirà un’area vasta comprendente i comuni di Olmedo, Putifigari, Uri, Romana, Villanova Monteleone e Monteleone Roccadoria. “Un modo per rendere la giustizia più vicina ai cittadini, semplificando lo svolgimento di numerose pratiche di interesse della popolazione, senza obbligare fisicamente gli utenti a raggiungere il Tribunale di Sassari” sottolineano il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora Raffaella Sanna, presenti questa mattina in ufficio insieme al dirigente del competente settore, Pietro Nurra. Lo sportello sarà a disposizione dell’utenza per il rilascio di informazioni, assistenza, compimento e gestione di pratiche di volontaria giurisdizione. Presso l’Ufficio sarà inoltre possibile ricevere un orientamento gratuito su diversi servizi, quali amministrazioni di sostegno, tutele e istanze al giudice tutelare in materia di minori. Sarà operativo tutti i martedì ed il giovedì mattina su appuntamento, dalle ore 9 alle ore 12: per prenotare è sufficiente inviare un’email all’indirizzo udp.alghero@comune.alghero.ss.it, oppure telefonare al numero 079/9978166. La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra nel più ampio progetto finanziato dall’Unione Europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale in cooperazione con le Regioni ed i Comuni aderenti e volto al miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo della informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, la disseminazione di specifiche innovazioni e supporto di interventi di change management.