Calcio, il portiere Walter Frau alla FC Alghero

ALGHERO – Dopo le prime conferme annunciate nei giorni scorsi e l’arrivo di volti nuovi come l’attaccante Salvatore Pilo, alla FC Alghero arriva il portiere Walter Frau. Classe 1996, Frau è uno dei numeri uno più esperti nei campionati dilettanti sardi. Ha iniziato nelle giovanili del Latte Dolce, esordendo in Serie D a 17 anni. Ha poi giocato per due anni con l’Atletico Uri in Eccellenza, vincendo il campionato di Promozione.

Walter Frau ha anche giocato per il Luras, il Castelsardo e in Veneto, nel campionato di Promozione, con il Nogara Calcio. Poi il rientro in Sardegna. Due stagioni fa ha giocato con la maglia dell’Alghero, vincendo il campionato di Prima Categoria, mentre nella

stagione appena trascorsa ha indossato la maglia dell’Ovodda in Promozione.

“Ho accettato con entusiasmo l’invito della società FC Alghero. Un progetto interessante del quale sono orgoglioso di far parte – ha detto Walter Frau – Sono convinto che saremo competitivi per stare nei primissimi posti della classifica. La FC Alghero arriva da due vittorie di campionato consecutive ed ora si può tentare nuovamente. Ci divertiremo e ci toglieremo tante belle soddisfazioni”.