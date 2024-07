“Ciogghitta d’Oro”, appuntamento coi succhiatori di lumachine a Sassari

SASSARI – La sede della Camera di Commercio del nord Sardegna di via Roma a Sassari fa ancora una volta da sfondo alla presentazione ufficiale dell’edizione 2024 dell’avvincente ed epica sfida alla “Ciogghitta d’Oro” (26 luglio alle ore 21 in piazza Fiume), competizione gastronomica di “succhiatura di lumachine” senza l’ausilio di utensili che esalta la tecnica di professionisti della mangiata e valorizza la materia prima oggetto del contendere: la ciogghitta alla sassarese, appunto. Sul tavolo della conferenza, a far bella mostra di sé, le “ciogghittte” e la “Ciogghitta d’Oro”.

A raccontare media, pubblico, curiosi e operatori di settore il presidente dell’Associazione culturale Abbì e organizzatore dell’evento Lillo Carboni, che dopo aver dato forma e sostanza ad una idea che sembrava impossibile da realizzare, a quasi 15 anni dalla prima edizione si ritrova a celebrare l’ennesimo nuovi inizio, nel senso della promozione della tradizione, dell’esaltazione del gusto e della risorsa, del coinvolgimento della popolazione e dell’animazione dell’estate cittadina. Assieme a lui il presidente di Slow Food Sardegna Valerio Taras, a certificare che al di là della sana “cionfra” e dell’allegoria costruita ad arte, c’è una volontà piena e ricercata legata proprio alla materia prima, ad un piatto tradizionale che caratterizza ed è identitaria, e per questo merita attenzione e ribalte capaci di proiettarlo ad un livello “alto”. A chiudere il cerchio di interventi il giornalista e telecronista sportivo Francesco Salis – commentatore in diretta dei prossimi attesissimi match all’ultima lumaca – oltre ad un rappresentante dei R.I.S.S. (Reparto investigativo succhiatori sassaresi ) rappresentati al tavolo da Michele Fois da sempre custodi del regolamento e vigili sul corretto svolgersi delle operazioni di succhiatura delle lumachine. La presenza di Slow Food lo certifica: la Cioghitta è manifestazione che coniuga tradizione, cultura e promozione esaltando il cibo locale in chiave della piena fruizione fruizione turistica.

Lillo Carboni: “Presentiamo è la 4^ edizione di questa irriverente gara sportiva ed eno gastronomica. Un format di successo, dato dall’unione della tradizione al tema della competizione, del folk al divertimento, ingredienti di una ricetta che consente di andare avanti da anni. Grazie alla Camera di Commercio, che in questo sesto anno del programma “Salude e Trigu” ci sostiene nel valorizzare eventi di tradizione del territorio. Fra le novità una conduzione in formato cronaca che vedrà the Voice Francesco Salis (mitica voce della Torres Sassari) e Rachele Falchi. E ancora la prestigiosa partnership con Slow Food, con cui ragioniamo su larga scala, arrivando a intravedere realtà d’oltre Tirreno. Grazie al maestro Pietro Salis sarà presente e ben rappresentata la musica folk sassarese. In piazza Fiume si potranno assaggiare, a cura dell’Associazione Eba Giara, alcuni piatti tipici della tradizione culinaria sassarese. Le iscrizioni sono aperte sino al girono della manifestazione, il numero utile è 3493327913. Grazie a Fondazione di Sardegna, Confartigianato e sponsor privati”.

Francesco Salis: “Grande onore essere qui e essere poi presente sul ring della competizione. Un grande piacere essere il cronista ufficiale.. o meglio essere il teleciogghista ufficiale. Dopo aver fatto tante telecronache della Torres, non vedo l’ora di cimentarmi con questa nuova sfida che si identifica con la tradizione sassarese. È una competizione sportiva, c’è un premio ambito, sarà divertente”.

La 14^ edizione della “Ciogghitta d’Oro” è come detto un appuntamento da rosso sul calendario per centinaia di “esperti” mangiatori, appassionati, cultori del gusto e della tradizione culinaria, addetti ai lavori e semplici curiosi (sassaresi e non) pronti a presentarsi a bordo ring per assistere all’evento. Un momento di tradizione e aggregazione, di incontro e confronto, di socializzazione e condivisione, di valorizzazione della tradizione gastronomica locale e di promozione del territorio e dell’Isola, manifestazione inserita da anni nel progetto “Salute e Trigu” promosso dalla Camera di Commercio di Sassari.