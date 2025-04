Rotte internazionali, grande occasione per Alghero: occhi puntati su bando e vettori

ALGHERO – Amburgo, Basilea, Berlino, Bilbao, Bristol, Cagliari, Colonia, Eindhoven, Ginevra, Lione, Manchester, Oslo, Porto, Praga, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Valencia, Varsavia. Queste le “nuove rotte” realizzate e promosse dalla Regione, in particolare dagli assessori Manca e Cuccureddu, per cui si attende la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Da quel momento scatteranno 60 giorni di tempo in cui le compagnie aeree potranno presentare domanda per partecipare alla gara e proporre l’attivazione delle rotte. Il bando prevede un sostegno economico alle compagnie che attiveranno le nuove rotte, attraverso la copertura del 50% dei costi aeroportuali sia nello scalo di partenza che in quello di arrivo. Unica pecca, anche se si tratta di un’operazione pluriennale, arrivare ai primi di giugno è piuttosto tardi, ma tant’è.

Uno snodo importante per non dire vitale per Alghero e il suo aeroporto. Infatti, alla luce della partecipazione a tale bando, si comprenderà, in maniera tangibile, quale sia ad oggi il vero e reale appeal dello scalo e dunque del territorio in termini di offerta turistica, culturale e di eventi. Del resto, questa lodevole iniziativa, nasce con l’idea bando di stimolare le compagnie aeree ad aprire nuove rotte con la Sardegna.

“Il progetto è parte integrante della strategia generale che come assessorato stiamo perseguendo per garantire ai cittadini sardi un accesso più semplice e rapido alle destinazioni nazionali e internazionali, permettendo loro di viaggiare con più frequenza e maggiore comodità. Al tempo stesso, vogliamo rendere l’Isola sempre più accessibile per i flussi turistici, favorendo l’interconnessione con i principali hub europei e internazionali, tra cui per esempio Istanbul. Abbiamo lavorato con grande attenzione per individuare le tratte più strategiche, sia in termini di domanda dei viaggiatori che di impatto sullo sviluppo economico del nostro territorio”, cosi l’assessore ai Trasporti Barbara Manca.

Queste, invece, le rotte messe a bando per gli altri due aeroporti isolani. Aeroporto di Cagliari: Ajaccio, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Brest, Bucarest, Cluj, Cork, Dubai, Dubrovnik, Edimburgo, Eindhoven, Filadelfia, Hannover, Helsinki, Istanbul, Kaunas, Vilnius, Lamezia Terme, Lille, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Łódź, Malaga, New York, Nizza, Oslo, Riga, Rotterdam, Tallinn, Tirana, Zagabriae. Mentre per l’Aeroporto di Olbia: Cagliari, Dortmund, Helsinki, Istanbul, Lisbona Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Maiorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius.

Una bella sfida, come detto, che metterà a nudo il vero richiamo dei tre scali e, come detto, delle aree regionali di riferimento in base a quanto è stato predisposto in passato, ma soprattutto quanto viene fatto attualmente in termini di promozione, disponibilità di servizi, calendarizzazione di manifestazioni e quanto altro possa essere utile affinchè questa iniziativa della Regione possa trovare spazio con un immediate decollo di nuove tratte con mete, è giusto dirlo, molto ambite dal punto di vista del mercato turistico. Vedremo.