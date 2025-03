Abbabula a Sassari, super serata di musica groove e tropicalismi con Coca Puma e Marco Castello

ALGHERO – E’ Marco Castello il quinto nome della 27^ edizione di Abbabula, evento dell’estate di Sardegna che arriva dopo l’annuncio di Cristiano De Andrè (31 luglio) e Brunori SAS (03 agosto) ad Alghero, e dopo l’atteso ritorno del festival a Sassari impreziosito dai concerti di Lucio Corsi (18 luglio piazza d’Italia) e Joan Thiele (19 luglio piazza Monica Moretti).

Il 16 luglio il festival regala al suo appassionato pubblico un’altra grande serata in musica: in piazza Monica Moretti arriva il cantautore, polistrumentista e produttore siracusano Marco Castello. Opening act affidata all’artista romana Coca Puma, nuova voce del nu jazz italiano e chiusura della serata con il dj set dei producer siciliani Orofino e Zanghì.

Visionario artista trasversale (classe 1993), è al momento riconosciuto come una delle voci più fresche e originali del nuovo cantautorato italiano: grazie ad uno stile personale e inconfondibile, Marco Castello riesce a fondere passato e presente, portando una ventata di freschezza poetica, stilistica e culturale nella scena musicale contemporanea. Abbabula sarà in tal senso perfetta cornice per il suo universo musicale intimo e solare, chiamato ad accendere la notte con parole leggere e groove raffinato.

Negli anni ha collaborato con alcuni tra i nomi più significativi della musica italiana e internazionale come Colapesce, Dimartino, Fulminacci, IOSONOUNCANE, Nu Genea, Calibro 35 e Erlend Øye (Kings of Convenience): collaborazioni che testimoniano la sua apertura artistica, il suo spirito collettivo e la sua capacità di dialogare con mondi musicali diversi, rimanendo sempre riconoscibile. I suoi concerti, spesso in formazione minimale ma sempre intensi e coinvolgenti, sono piccole esperienze immersive in cui groove, poesia e delicatezza convivono in armonia. Marco Castello non è solo un musicista, ma un autore completo, un costruttore di mondi sonori che mettono al centro l’umanità, le imperfezioni, la luce del Sud.

Abbabula, festival griffato Le Ragazze Terribili, è organizzato con il patrocinio del MiC – Direzione Generale Spettacolo, degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione Sardegna.

Biglietti disponibili presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari – infoline 079278275 – e sul circuito TicketOne (online e nei punti vendita) e Ticketmaster a partire dalle ore 12:00 di giovedì 28 marzo 2025. Costi: early ticket 20,00 euro +d.p. fino al 30 aprile. 25,00 euro + d.p dal 1 maggio.