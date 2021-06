Ufficiale: Mahmood il 21 agosto ad Alghero

ALGHERO – C’è una nuova stella nel già ricco cartellone di concerti e manifestazioni dell’estate di Alghero. Unica tappa in Sardegna presso l’Arena Rugby Maria Pia per Mahmood, il fenomeno musicale che col suo groove ha conquistato l’attenzione della critica non solo nazionale. Oggi l’annuncio delle nuove tappe del tour Ghettolimpo. Il vincitore del Festival di Sanremo del 2019 sarà ad Alghero per l’atteso show il 21 agosto. Col suo premiato “Soldi”, ha innescato una vera rivoluzione ed oggi l’inconfondibile timbro musicale è sinonimo di qualità eclettica e pura stravaganza artistica. Ad accoglierlo sarà la nuova Arena concerti sul campo sportivo in erba di Maria Pia, location privilegiata dei grandi eventi internazionali inseriti nel cartellone musicale della città di Alghero, ritornata capitale degli eventi in Sardegna. L’organizzazione è di Sardegna Concerti.

Mahmood rimane molto legato alla cultura e al folklore della Sardegna per via delle sue origini e considera l’Isola una seconda casa e fonte di ispirazione per la composizione dei brani. Ad Alghero presenterà “Gattolimpo”, il suo ultimo album, con tanto di dedica speciale alla sua madre terra (la Sardegna appunto) e alla sua mamma: tanto che nel singolo “T’Amo” riprende e rilancia note e parole del capolavoro “No potho reposare”. Il concerto di Mahmood s’inserisce tra le grandi firme già confermate ad Alghero. Gonzalo Rubalcaba con Aymée Nuviola (10 luglio), D.D. Bridgewater (11 luglio), Paolo Fresu (6 agosto), Mario Biondi (10 agosto), Francesco De Gregori (17 e 18 agosto), Rkomi (20 agosto), Edoardo Bennato (28 agosto), Antonello Venditti (17 e 18 settembre). In mezzo Nick The Nightfly, Franca Masu, Enzo Favata, i Tazenda, Sade Mangiaracina, i concerti d’autore del Barnasants e tanti altri artisti sulla scena internazionale.

“Mahmood non sarà l’unica novità di una programmazione che continuerà ad impreziosirsi con nuovi artisti e band emergenti, capaci di intercettare gusti diversi e nuovi consensi” assicura il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che incassa con piacere i numerosi attestati di fiducia per una programmazione che inietta ottimismo e rilancia le ambizioni turistiche del territorio come non mai. Accanto ai concerti e ai festival musicali, infatti, c’è un fitto calendario di appuntamenti culturali di primissimo piano. Cinema, teatro e danza, mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, storici e letterati, poi grande spazio allo sport internazionale, ormai di casa ad Alghero. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/.