Ufficiale: l’Enac blocca la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero

CAGLIARI – Enac respinge il progetto di fusione fra gli aeroporti di Olbia e Alghero. Lo ha comunicato nell’aula del consiglio regionale l’assessore ai trasporti Antonio Moro, leggendo in aula a nota inviata dall’Enac alle società di gestione Sogeaal/Alghero e Geasar/Olbia, i cui consiglio d’amministrazione sono stati convocati per ratificare la fusione nella società Nord Sardegna aeroporti.

“L’Enac blocca la fusione tra gli aeroporti di Alghero e Olbia, di fatto facendo proprie le nostre posizioni circa la necessità che la Regione mantenga la regia nelle politiche dei trasporti.

Una posizione prima di tutto logica, soprattutto in una condizione insulare, dove i trasporti soddisfano il diritto alla mobilità dei sardi”, cosi il presidente del Consiglio Regionale e coordinatore regionale della Lega Michele Pais sulla delicata e centrale questione degli aeroporti del Nord Sardegna che vede Alghero “cenerentola” anche nella valutazione da parte dei “tecnici” di F2i.

“Ora ci si fermi, si abbandonino gli atteggiamenti muscolari e, come si fa tra soggetti che hanno responsabilità, si trovino le migliori soluzioni per tutelare il preminente l’interesse pubblico.

Le politiche dei trasporti non possono essere delegate ai privati, ma mantenute in capo alla Regione. Ai privati compete la miglior gestione, nella consapevolezza che “utile” e “utilità” non sono sinonimi”.