Tutto pronto per il nuovo campo scuola della Polizia locale

SASSARI – Partirà a luglio, ricco di novità rispetto alla precedente edizione, e consentirà a venti tra studentesse e studenti delle scuole superiori cittadine di immergersi nelle attività della Polizia locale. È il secondo campo scuola ideato e organizzato dal Comando di via Carlo Felice, dopo l’edizione del 2023, il primo a livello nazionale. Tutti i particolari sono stati presentati oggi, 11 aprile, al Comando, dal sindaco Nanni Campus e dal comandante Gianni Serra, con la partecipazione dei dirigenti degli istituti interessati. Saranno dieci gli istituti di istruzione secondaria coinvolti, con due studenti per ogni scuola, che si immergeranno completamente nei ritmi e nei servizi esterni della Polizia locale durante il loro periodo di alternanza scuola-lavoro (oggi chiamato “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento”, Pcto).

Tre le novità per questa edizione del 2024. Innanzitutto la durata: il progetto non sarà più di 5 giorni come il precedente ma di 6, dal lunedì 1 luglio al sabato 6 luglio, giornata quest’ultima durante la quale i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un cortometraggio sulla loro esperienza. Dal momento del loro ingresso e fino all’uscita, ogni giorno, saranno senza i loro cellulari. Naturalmente le famiglie avranno i contatti del Comando per qualsiasi emergenza.

Durante questa edizione, che si terrà al Comando, oltre alle attività all’esterno tipiche delle pattuglie, gli studenti e le studentesse avranno l’opportunità di simulare una prova di concorso per entrare come agente nella Polizia locale: durante la mattina del sabato si terranno le prove scritte (test a risposta multipla), quelle fisiche nello Stadio dei Pini (corsa, salto in alto, trazioni) e orali (qualche domanda direttamente proporzionale all’esperienza intrapresa dallo studente)

Per tutto il periodo del campo scuola, la pausa pranzo sarà all’interno del Comando di via Carlo Felice al fine di garantire uno spazio sicuro e costantemente vigilato e al tempo stesso un’ulteriore occasione di socializzazione e scambio di impressioni.

Grazie a questa esperienza, gli studenti potranno arricchire il curriculum digitale con la certificazione dell’innovativo percorso di Pcto.

Intanto proseguono anche gli altri percorsi del più ampio progetto del “laboratorio della legalità” che da anni il Comando di Polizia locale porta nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione rispetto a determinate tematiche.

La campagna “Neanche con un fiore” è stata presentata dalle agenti Serena Fattacciu e Federica Carta a marzo e aprile, e ha coinvolto circa 1800 studenti delle superiori. L’obiettivo era sensibilizzare e di educare in merito alla violenza di genere.

Parte in questi giorni, e proseguirà fino ai primi di maggio, la campagna “#tuttiperuno”, curata dagli agenti Marco Rassu e Monica Ghisu, che saranno impegnati in questo progetto per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Gli agenti Salvatore Delaconi, Antonello Casula, Alessandro Bulla, Michele Masala, Claudia Masala, Elisabetta Cattari e Francesco Sanbiagio sono invece coinvolti nella campagna di educazione stradale che spiega ai più piccoli i pericoli e le regole della strada.