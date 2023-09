Turismo, il sistema ricettivo “punta” la Giunta Conoci: “Il settore attende più fondi”

È attesa in questi giorni l’approvazione da parte dell’Amministrazione di un’importante variazione di bilancio con la quale destinare le risorse disponibili dall’avanzo.

In qualità di rappresentanti del vasto mondo delle imprese della ricettività algherese, settore centrale dell’economia cittadina e del territorio, ci preme richiamare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, e di tutta la politica, degli impegni assunti con il comparto, impegni che ci aspettiamo vengano mantenuti e realizzati.

Nello specifico si tratta del progetto condiviso durante l’incontro tenutosi il 15 settembre dello scorso anno, alla presenza del Sindaco Mario Conoci, della Vicesindaca Giovanna Caria e dell’Assessore al Turismo Alessandro Cocco, in vista del raddoppio dell’imposta di soggiorno per fare fronte alle criticità di bilancio. Seguendo un principio di condivisione, l’Assessore Cocco aveva presentato tre differenti progetti legati allo sviluppo del settore: la scelta unanime era stata quella di convergere sulla proposta progettuale per la creazione di una nuova governance del fenomeno turistico con la raccolta e l’analisi puntuale dei dati quantitativi e qualitativi.

Visto anche l’andamento della stagione turistica 2023, riteniamo sia fondamentale poter contare su questa importante innovazione a supporto degli sforzi di programmazione non soltanto delle imprese turistiche locali sulla promozione, ma di tutta la destinazione dal punto di vista del posizionamento.

Preso atto dell’approvazione di un bilancio tecnico durante lo scorso Giugno, sappiamo che questa progettualità dovrà trovare le proprie risorse all’interno di questa variazione di bilancio. Riteniamo indispensabile che la Giunta Comunale mantenga l’impegno preso.

Ricordiamo che sulla base di quanto previsto nella Del. G.C. n. 124/22, l’imposta di soggiorno è passata, per le strutture ricettive extralberghiere e per le locazioni turistiche, da 50 centesimi a un euro a persona al giorno; per il pernottamento presso gli hotel a tre stelle è passato da uno a due euro mentre negli hotel 4 e 5 stelle è passato da 2 euro giornalieri a 4 euro. Sulla base di questo aumento, il settore finanziario aveva preventivato di incassare oltre 2 milioni di euro all’anno, con una previsione che sfiorava il raddoppio del gettito.

Gli aumenti erano stati presentati durante una conferenza stampa il 3 Giugno 2022. In quell’occasione ci eravamo detti soddisfatti dell’entrata in vigore dell’aumento solo a partire dal 1° ottobre, chiedendo però che i maggiori introiti derivanti dalla tassa di soggiorno venissero investiti in azioni di sviluppo del settore turistico, puntando in particolar modo su attività innovative.

E’ arrivato il momento che tutti i partiti di maggioranza dimostrino quanto vale l’impegno assunto con il comparto turistico e quanto abbiano a cuore le sue sorti”.

Marco Montalto, Consorzio Turistico Riviera del Corallo

Marco Di Gangi, Associazione Domos

Gabriele Catogno, Welcome to Alghero