Yacht Club Alghero, l’autunno si apre con due nuove competizioni.

ALGHERO – Dopo una stagione estiva conclusa anche quest’anno con dei numeri da record, lo Yacht Club Alghero prosegue senza sosta la sua intensa attività. Sono in programma, infatti, due emozionanti fine settimana dedicati a competizioni di livello regionale: il 30 settembre e 1 ottobre le gare zonali di Optimist, seguite il 7 e 8 ottobre dalle competizioni zonali di ILCA.

Il primo appuntamento, quello di questo fine settimana, riveste un’importanza particolare poiché vedrà l’esordio di alcuni giovani cadetti, nati nella classe 2013-2014, che si sono uniti alla squadra agonistica lo scorso anno. Si tratta di Andrea Rinaldi e Leonardo Masala, affiancati da alcuni pari età che hanno già avuto modo di confrontarsi con altre squadre in almeno una precedente competizione: Miquel Saiu, Antonio Soggiu e Giorgio Macciocu.

Ma non saranno soltanto i Cadetti a rappresentare i colori dello Yacht Club. Tra i partecipanti anche Mattias Bardino, Andrea Dinapoli e Alessandro Sotgiu, che si possono tranquillamente definire “navigati” e che gareggeranno nella categoria Juniores.

Sarà un piacere osservare il porto e il golfo di Alghero popolati da tanti giovani e dalle loro imbarcazioni. Ad unirli sarà la passione che li accompagna tutto l’anno. Lo Yacht Club Alghero continua a farsi notare non solo come una squadra di atleti ma come una famiglia di appassionati del mare, pronta a celebrare la vela, lo spirito di squadra e la bellezza del mare sardo.