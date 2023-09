Le Fontane di Luce illuminano Sant Miquel

ALGHERO – Tutto pronto in Riviera del Corallo per il doppio appuntamento con le Fontane di Luci in Piazza Sulis, che faranno da cornice – oggi, giovedì (ore 20 e 20.30) e venerdì (ore 22) – al fitto calendario di eventi in occasione dei festeggiamenti per San Michele, il Santo Patrono della città. Le “Fontane Danzanti Dominici’s” rappresentano una suggestiva combinazione di giochi d’acqua, musica e luci creata per stupire anche il pubblico più esigente. Questa fusione così particolare di diversi elementi è in grado di creare magiche atmosfere capaci di dar prestigio e valorizzare molti tipi di ambienti e situazioni. I giochi d’acqua e i colori, vengono sincronizzati con la musica tramite una particolare tastiera comandata in diretta da Elisa Dominici, artista e figlia d’arte. Lo spettacolo impreziosirà Piazza Sulis dopo aver calcato le più belle locations italiane, come Il Teatro “La Fenice” di Venezia e la Reggia di Caserta. Ad Alghero previsti tre spettacoli: oggi, giovedì alle ore 20 e 20.30 e venerdì (ore 22), con uno spettacolo più lungo di circa 40 minuti.